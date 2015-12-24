Степанакерт, 24 декабря, 2015, 23:46 — ИА Регнум. Чем дальше, тем больше опасности содержит в себе поведение Азербайджана, который сегодня стал серьёзной угрозой региональной и международной безопасности. Об этом заявил председатель Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян в ходе сегодняшней пресс-конференции по итогам работы парламента НКР 6-го созыва в 2015-ом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Ашот Гулян

«Дальнейшее обострение ситуации со стороны Азербайджана не является исключительно проблемой Арцаха и Армении, так как международное сообщество стоит пред угрозой новой авантюры Баку», — добавил спикер карабахского парламента.

Ашот Гулян отметил, что парламенты НКР, Республики Армения и дружественных стран, где действуют парламентские круги и группы дружбы с Нагорно-Карабахской Республикой, должны перейти от теоретического формата к практическим шагам в вопросе осуждения деструктивной политики официального Баку, в противном случае все достигнутые договорённости бессмысленны.

По словам председателя НС НКР, власти Азербайджана не могут сдерживать свои реваншистские устремления, в то время как у азербайджанского народа существует понимание того, что это не тот путь, по которому должен быть решён вопрос.

«Мы уже прошли этот путь в 1992−94-ом годах, когда благодаря тяжёлым потерям нам удалось повернуть ситуацию в нашу пользу», — заметил Ашот Гулян.

При этом спикер добавил, что необходимо напомнить официальному Баку о том, что при вступлении в Совет Европы Азербайджан обязался решить карабахскую проблему мирным путём.