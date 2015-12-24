Осло, 24 декабря, 2015, 23:26 — ИА Регнум. Представитель МИД Норвегии Руне Бостад заявил, что в связи с продлением антироссийских санкций Европейским Союзом на 6 месяцев (до 31 июля 2016 года) у Норвегии нет необходимости в принятии нового решения. Но ведь Норвегия — единственная страна Скандинавии, которая не входит в ЕС. В отличие от ЕС, Норвегия не устанавливает временные ограничения по действию санкций, однако, как и ЕС, связывает их продолжительность с выполнением Минских соглашений. Напомним, что меры против России были приняты в августе 2014 года и соответствуют санкциям европейских государств.

Тролли и зеркало

Barents Observer сообщает читателям, что Владимир Путин признает присутствие военных на Украине. Во время пресс-конференции, состоявшейся в этом году, президент РФ говорил о присутствии военных специалистов в Восточной Украине. Однако, приводя цитату главы РФ: «Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере», служба новостей Баренц-секретариата, видимо, не считает нужным представить последующие слова Владимира Путина: «Но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».

Норвежские СМИ напоминают, что санкции включают в себя: ограничения на поездки определенных лиц, замораживание активов, запрет на импорт продукции из Крыма, запрет на предоставление кредитов с целью развития инфраструктуры Крыма, запрет на импорт и экспорт оборонной продукции. Кроме того, запрещается экспортировать в Россию оборудование, позволяющее работать в глубоких водах и исследовать месторождения нефти в Арктическом регионе.

Кроме этого, BarentsObserver сообщает о расширении антироссийских санкций со стороны США. В новый список были включены лица, работающие, по сообщению норвежской стороны, на Геннадия Тимченко. При этом делается акцент на том, что он известен владением в собственности Мурманского порта и лососевым хозяйством на Кольском полуострове России.

Реакция же российской стороны, а именно заявление Дмитрия Пескова: «Собственно, это продолжение вот этой противоречащей логике и недружественной линии в отношении Российской Федерации. Собственно, это продолжение линии, которая имеет разрушающее воздействие для двусторонних отношений… Они сначала будут проанализированы, эти принятые решения, и потом будут аккумулироваться предложения по возможным контрмерам. Опять же, как известно, в подобных делах превалирует принцип взаимности», (которая) осуждена и названа методом «зуб за зуб».