Москва, 24 декабря, 2015, 23:14 — ИА Регнум. Масштабное соглашение о сотрудничестве подписали в четверг, 24 декабря, Российская академия наук и госкорпорация «Роскосмос». Подписи под документом поставили на заседания Совета РАН по космической деятельности президент РАН академик Владимир Фортов и гендиректор Федерального космического агентства Игорь Комаров.

Елена Ковачич ИА REGNUM Президент РАН Владимир Фортов (стоит) и гендиректор «Роскосмоса» Игорь Комаров (справа) перед подписанием Соглашения.jpg

«Мы подписали необходимые документы по нашему дальнейшему сотрудничеству, — заявил после церемонии Владимир Фортов. — Центральная роль в этом сотрудничестве — работа Совета по космосу. В документе, который подписан, расписаны все сферы взаимодействия, которые мы намереваемся реализовать. Совет по космосу имеет богатую историю, у истоков его стоял Мстислав Келдыш, который руководил тогда всей космической отраслью. Совет был межотраслевым — все принципиальные и важные научные проблемы обсуждались не просто с учеными, но с теми, кто работает и в Академии наук, и в отрасли, и в вузе. Такая система без сбоев работала в течение многих десятилетий. Уверен, что Совет по космосу будет продолжать активно работать, мы будем двигаться вперед, несмотря на трудности, которые судьба нам подготовила».

Фундаментальные исследования и создание инструментов для их проведения станут основой сотрудничества РАН и «Роскосмоса» в совместной работе по реализации Космической программы на период с 2016 по 2025 гг. В соответствии с соглашением, будут созданы общие экспертные советы и рабочие группы для рассмотрения предложений и оценки результатов исследований и реализации проектов. Ученые РАН займутся формулированием новых направлений исследований и разработкой новой аппаратуры. Специалисты Роскосмоса будут работать над образцами ракетно-космической техники, согласовывая с партнером техзадания на их производство.

Задачи по реализации Космической программы решить непросто в условиях практически двукратного сокращения финансирования. Как сообщил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, вместо предполагаемых 2 трлн рублей из бюджета выделено 1,4 трлн. Дополнительно ракетно-космическая отрасль может получить еще 115 млрд рублей на проекты, однако решение об этом будет приниматься уже после 2021 года.

«Сейчас у нас меняются 10-летние программы — и Федеральная космическая программа, и программа развития российских космодромов, одновременно ведется такой важный объект, как завершение первой очереди космодрома «Восточный», — отметил Игорь Комаров. — Мы видим текущую ситуацию, которая связана с определенными санкциями и с секвестром бюджета. Все эти мероприятия вместе с реформой в отрасли, преобразованием Федерального космического агентства в госкорпорацию наложили отпечаток на нашу деятельность». Несмотря на трудности «перепутья» отрасли, глава «Роскосмоса» готов взять на себя обязательства, касающиеся совместной деятельности и взаимодействия с Российской академией наук, «поскольку это важное направление деятельности».

Что касается приоритетов космической отрасли, то в их числе — обеспечение летных испытаний ракеты «Ангара А-5» с пилотируемым транспортным кораблем нового поколения в беспилотном варианте в 2021 году, а также обеспечение запусков в пилотируемом варианте на МКС с космодрома «Восточный» в 2023 году. Кроме того, намечено реализовать исследования солнечно-земных связей в рамках проекта «Резонанс», выполнить программу фундаментальных исследований Луны с запуском пяти космических аппаратов.

«За период реализации Федеральной космической программы будет создано и запущено на орбиты 150 космических аппаратов социально-экономического и научного назначения, — сообщил Игорь Комаров. — Первоначально с учетом большего финансирования их планировалось 185. Доля космических аппаратов мирового уровня в орбитальной группировке составит более 70%, сейчас — это 30%».

В плане фундаментальной науки намечено реализовать программу изучения Вселенной в радио-, рентгеновском и ультрафиолетовом диапазонах спектра, для чего будут проводится полеты космических обсерваторий. Для решения задач астрофизики предполагается запустить университетский спутник «Михайло Ломоносов» в начале 2016 года. Будет изучаться Солнце в рамках проекта «Арка», а также Луна — с помощью межпланетных автоматических станций. На предстоящее десятилетие запланированы полеты пяти космических аппаратов серии Луна. Будут проводиться комплексные исследования Марса в рамках международного проекта ExoMars и перспективных работ под наименованием «Экспедиция-М».

В рамках программы космической биологии планируется выполнить два полета биоспутников серии «Бион-М». В целом, как сообщил глава «Роскосмоса», состав аппаратов для фундаментальных космических исследований к 2025 году вырастет с одного до четырех.

«Несмотря на сложные вопросы экономико-социального положения нашей страны, Федеральная космическая программа сохраняет возможность развития всех актуальных российских фундаментальных космических исследований, — подчеркнул Игорь Комаров. Он отметил, что «в результате совместной проработки с РАН удалось сохранить ключевые базовые исследования и эксперименты при сокращении и оптимизации бюджетного финансирования Космической программы на следующие 10 лет».