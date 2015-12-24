Тбилиси, 24 декабря, 2015, 22:36 — ИА Регнум. Следующим, кто может покинуть свой пост «по собственному желанию», станет мэр Тбилиси Давид Нармания. Эту информацию со ссылкой на собственные источники распространяет Первое радио.

neiljs Тбилиси. Грузия

Эта же радиостанция ранее сообщила о готовящейся отставке премьера Ираклия Гарибашвили. И хотя в течение дня представители правящей коалиции «Грузинская мечта» эту информацию опровергали, вечером 23 декабря Ираклий Гарибашвили сам сообщил о своей отставке.

Давид Нармания в беседе с журналистами 24 декабря возможность ухода с занимаемой должности отрицал, но Первое радио утверждает, что его отставка уже решена и соответствующее заявление мэр Тбилиси сделает до Нового года.

«По нашей информации, решение (об отставке Нармания) было принято на закрытых консультациях несколько дней назад», — сообщает радиостанция и подчеркивает, что эту информацию в неофициальных беседах подтверждают и представители коалиции «Грузинская мечта».

Согласно раздобытым радиостанцией кулуарным информациям, через 60 дней после отставки мэра будут назначены досрочные выборы, на которых кандидатом от правящей коалиции станет бывший премьер Ираклий Гарибашвили. Более того, Первое радио утверждает, что Гарибашвили «согласился» на отставку именно по этой схеме.