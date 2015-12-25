Москва, 25 декабря, 2015, 10:43 — ИА Регнум. В Москве в ночь 24 на 25 декабря 2015 года в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Божьей Матери на Малой Грузинской прошла рождественская Месса под предстоятельством Архиепископа Павла Пецци, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Архиепископ Павел Пецци на рождественской мессе

Месса Навечерия Рождества Христова началась в 23:00. В церковь пришло много прихожан. Священнослужители прочитали несколько фрагментов библейского текста. По традиции священник обошел собор с фигуркой младенца Христа и положил его в рождественский вертеп.

Рождественское время заканчивается праздником Крещения Господня — воскресеньем после Богоявления.