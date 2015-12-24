Москва, 24 декабря, 2015, 21:28 — ИА Регнум. Россия в ответ на санкции со стороны Запада будет развивать свободу предпринимательства внутри страны, а также развивать кооперацию с другими странами. Об этом, как пишет Вести.Ru, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Нарендры Моди с представителями деловых кругов России и Индии

«Наш ответ на внешние ограничения — это расширение свободы предпринимательства, защита собственности, прав всех, кто честно работает и делает свой бизнес», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что компании и банки РФ в 2015 году работали в условиях санкций и низких цен на «черное золото», однако обеспечили стабильную работу.

«Российские компании, банки действовали в условиях ограниченного доступа на внешние рынки, — сказал президент. — Серьезное значение имело резкое снижение цен на нефть, ну и, разумеется, колебания курсов валютных. Но, несмотря на сложную конъюнктуру, на объективные трудности, вы (предприниматели) обеспечили устойчивую работу предприятий, сохранили трудовые коллективы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря власти США приняли решение расширить санкционный список в отношении компаний РФ. В новый черный список вошли, в частности, «Яндекс.Деньги», «Массандра», «Мособлбанк», Ялтинская киностудия, «дочки» Сбербанка и ВТБ, а также военно-промышленные предприятия.