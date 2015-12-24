Ташкент, 24 декабря, 2015, 20:40 — ИА Регнум. Отказаться от георгиевской ленты и использовать вместо нее государственный флаг республики предложил председатель общественного совета при Министерстве обороны Узбекистана Икболжон Мирзаалиев, передает сегодня, 24 декабря, агентство новостей Podrobno.uz.

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По его словам, эти ленты к Узбекистану не имеют никакого отношения. «Почему мы не можем вешать ленточки из флага и таким образом отмечать праздник? Для этого есть все возможности и условия. Вешают георгиевские ленточки на антенны своих машин. Откуда она пришла? Какое отношение к нам имеет? Почему бы нам не использовать наш флаг вместо нее», — поинтересовался Мирзаалиев.

Напомним, вопрос использования георгиевской ленты ранее поднимался в Киргизии и в Казахстане. Символами празднования 70-летия победы стали Ленты победы, выполненные в цветах государственных флагов. Изменение дизайна было предложено «в целях деполитизации общего для всех народов бывшего СССР праздника».