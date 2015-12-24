Санкт-Петербург, 24 декабря, 2015, 20:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге проходят съёмки полнометражного художественного фильма «Салют-7. История одного подвига», основанного на реальных событиях. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе кинокомпании СТВ, работающей над проектом.

Съемки х/ф «Салют-7. История одного подвига». реж. Клим Шипенко. Россия — США Напарником для спасательного полета на корабле «Союз Т-13» был выбран друг Джанибекова инженер Виктор Савиных

Режиссер-постановщик фильма — Клим Шипенко. Продюсерами выступили Сергей Сельянов, Бакур Бакурадзе и Юлия Мишкинене. В главных ролях: Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко.

Как сообщили в пресс-службе СТВ, идея картины принадлежит известному тележурналисту Алексею Самолетову, специализирующемуся на космической тематике. Над сценарием работали Наталья Меркулова и Алексей Чупов — создатели фильма «Интимные места», который стал лучшим дебютом на «Кинотавре» в 2013 году.

Действия картины основаны на реальных событиях, произошедших в 1985 году. Сюжетная линия строится вокруг советской космической станции «Салют-7», находящейся на орбите в беспилотном режиме. Неожиданно она перестаёт отвечать на сигналы, посылаемые из центра управления полетом. Падение знаменитой станции может обернуться трагедией с человеческими жертвами. Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо отправить на орбиту людей. Однако, никто никогда не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции Салют-7 до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

По словам продюсера фильма Юлии Мишкинене, большую часть фильма планируется снимать в Санкт-Петербурге, в специально построенном павильоне. Так как основные события картины будут происходить на космической станции, то специалистами разработаны варианты создания эффекта невесомости, идет работа над компьютерной графикой. Параллельно с этим начались специальные тренировки исполнителей главных ролей, Владимира Вдовиченкова и Павла Деревянко. Под руководством команды каскадеров актеры прошли целый курс подготовки к продолжительной работе в условиях экстремальной физической нагрузки.

Ориентировочный бюджет фильма составляет 400 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе кинокомпании, часть этих денег была получена от Фонда кино в качестве госфинансирования.

Съемки будут проходить в Москве, Санкт-Петербурге и США, фильм выйдет в прокат весной 2017 года.

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