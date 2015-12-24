Москва, 24 декабря, 2015, 20:05 — ИА Регнум. Около половины всех московских промзон могут подвергнуться редевелопменту, при этом их производственные функции будут сохранены. Об этом 24 декабря сообщил заместитель руководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Павел Панов. В настоящее время правительство отрабатывает новую технологию принятия соответствующих преференциальных решений, поскольку положения принятого закона о промышленной политике взаимоувязаны с земельным, градостроительным и финансовым законодательством столицы, заявил он, выступая на заседании комиссии Мосгордумы по по науке и промышленности.

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Чиновник отметил, что правительство Москвы к февралю 2016 года намерено урегулировать вопросы, связанные с предоставлением статусов «промышленный комплекс» и «технопарк и технополис». Кром того, продолжается работа и над Положением об инвестиционных приоритетных проектах, которые должны будут получить расширенные налоговые льготы и льготы по предоставлению и аренде земли. Предполагается, что это будут проекты с объемом не менее 1 млрд рублей, сроком ввода в эксплуатацию не более трех лет и выходом на самоокупаемость в течение пяти, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре МГД.

По оценке департамента, не менее половины промзон Москвы имеют промышленный потенциал и могут быть введены в редевелопмент с сохранением промышленного назначения, добавил Панов. В свою очередь, депутат Павел Поселенов обратил особое внимание на ситуацию, складывающуюся сегодня на территории Новой Москвы. При утверждении комплексной планировки развития территорий девелоперы должны обеспечивать соответствующее количество новых рабочих мест. По мнению депутата, это не задача девелоперов, которые «подходят к ее решению формально». Депутат Олег Сорока также отметил, что вопрос возврата девелоперами своих инвестиций в создание технопарков, технополисов и реализацию инвестиционных приоритетных проектов становится все более актуальным, так что в 2016 году им следует заниматься активно.

Отметим, что на территории столицы сейчас действует 208 промышленных зон. Ряд из них включен в программу реновации; в числе крупнейших проектов — ЗИЛ, «Серп и молот», территория Мневниковской поймы и другие.