Абакан, 24 декабря, 2015, 19:50 — ИА Регнум. В Хакасии будут судить главу Ефремкинского сельсовета Ширинского района Наталью Вразовскую, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 293, ч. 1 ст. 292 УК РФ (халатность и служебный подлог). Как сообщили ИА REGNUM в Следственном комитете РФ, расследование по уголовному делу в отношении чиновницы завершено.

ТАСС Последствия пожаров в Хакасии

По версии следствия, Вразовская с ноября 2014 по апрель 2015 года не обеспечила уборку несанкционированной свалки, являвшейся потенциальным источником возгорания. Также она не организовала проведение противопожарных мероприятий: не были созданы минерализованные противопожарные полосы и иные преграды.

В результате на свалке произошло неконтролируемое возгорание. Огонь по сухой растительности распространился на территорию населенного пункта Трошкин Ефремкинского сельсовета Ширинского района. Были уничтожены жилые дома и хозяйственные постройки, местным жителям причинен крупный ущерб. Следствие полагает, что чиновница, чтобы скрыть допущенные нарушения пожарной безопасности, задним числом вынесла заведомо подложное постановление.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в апреле текущего года сильнейшие природные пожары оставили без жилья 6,5 тысяч человек. Погибли 32 человека. Экономике региона был нанесен огромный ущерб. Для погорельцев построили более 1,2 тыс. домов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В построенных для погорельцев Хакасии домах продолжают находить недостатки

Напомним также, обвинения по делу о пожарах, помимо Вразовской, ранее были предъявлены главе Новоенисейского сельсовета Бейского района Хакасии Татьяне Петровой, главе Ширинского района Сергею Зайцеву, начальнику отдела противопожарной службы по Ширинскому району Виктору Зенкову, начальнику противопожарной службы региона Анатолию Заярному, главе Ширинского сельсовета Юрию Ковалеву.