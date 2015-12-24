Минск, 24 декабря, 2015, 18:42 — ИА Регнум. В Академии наук Белоруссии 24 декабря состоялись переговоры председателя президиума академии Владимира Гусакова с послом Турции в Белоруссии Кезбан Нилвана Дарамой, сообщает пресс-служба НАН.

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Согласно официальному сообщению, в ходе переговоров обсуждалось расширение научно-технического сотрудничества постсоветской республики и Турции. В ходе переговоров Гусаков заявил: «Белоруссия и Турция должны активизировать научно-техническое сотрудничество на благо экономик двух стран».

Гусаков предложил заключить новый трехсторонний договор о сотрудничестве Академией наук Белоруссии, Турецким исследовательским советом по науке и технологиям (TUBITAK) и Турецкой академией наук. Научные организации Академии наук Белоруссии и Турции ведут работы по четырем проектам в области биоорганической химии, физики, прикладной физики, а также исследования по оценке экологического состояния воды.

«Как подчеркнула на сегодняшней встрече чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Кезбан Нилвана Дарама, турецкая сторона заинтересована в расширении сотрудничества по всем областям, представляющим взаимный интерес. В первую очередь, это — нано-, био-, информационные и агротехнические технологии, обмен научными работниками и аспирантами, реализация совместных исследовательских проектов и научных мероприятий, а также о повышение уровня научно-информационного сотрудничества путем обмена публикациями, учебно-методическими материалами и так далее», — сказано в пресс-релизе белоруской академии по итогам переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск воздержался от поддержки России в конфликте с Турцией и решил воспользоваться возможностями, открывшимися после введения Россией эмбарго в отношении турецких товаров. Напомним, в 2014 году Александр Лукашенко также отказался присоединяться к российскому эмбарго в отношении стран Запада, применивших к РФ политические и экономические санкции. В итоге через «белорусский продовольственный оффшор» в Россию устремился поток контрабанды, а на внешнеполитической арене официальный Минск демонстративно поддержал новые власти Украины. Стремление России усилить военное присутствие в ответ на усиление военного контингента НАТО встретило противодействиеАлександра Лукашенко, а госагитпроп постсоветской республики попытался разъяснить белорусам выгоды предательства союзника.