Донецк, 24 декабря, 2015, 18:37 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко уволил главу Министерства госбезопасности республики Сергея Лукашевича, а также руководителя Аппарата совета министров ДНР Александра Карамана. Соответствующие указы Захарченко были выложены сегодня, 24 декабря, на официальном сайте Совета министров ДНР, передает ИА REGNUM.

Фото: сайт Совета министров ДНР

«В соответствии со статьей 60 Конституции ДНР постановляю: 1. Освободить от занимаемой должности Министра государственной безопасности ДНР Лукашевича Сергея Ивановича. 2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания», — говорится тексте документа № 458 от 14 декабря 2015 года.

Следующим указом № 459 от 14 декабря 2015 года Захарченко назначил «Министром государственной безопасности ДНР Павленко Владимира Николаевича».

В свою очередь указом от 7 декабря 2015 года Захарченко назначил Дмитрия Ковыршина на должность и.о. руководителя Аппарата совета министров ДНР. Напомним, ранее этот пост занимал выходец из Приднестровья, глава партии «Родина» А.Караман.