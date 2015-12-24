В ДНР сменилось руководство двух ведомств
Донецк, 24 декабря, 2015, 18:37 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко уволил главу Министерства госбезопасности республики Сергея Лукашевича, а также руководителя Аппарата совета министров ДНР Александра Карамана. Соответствующие указы Захарченко были выложены сегодня, 24 декабря, на официальном сайте Совета министров ДНР, передает ИА REGNUM.
«В соответствии со статьей 60 Конституции ДНР постановляю: 1. Освободить от занимаемой должности Министра государственной безопасности ДНР Лукашевича Сергея Ивановича. 2. Настоящий Указ вступает в силу с момента его подписания», — говорится тексте документа № 458 от 14 декабря 2015 года.
Следующим указом № 459 от 14 декабря 2015 года Захарченко назначил «Министром государственной безопасности ДНР Павленко Владимира Николаевича».
В свою очередь указом от 7 декабря 2015 года Захарченко назначил Дмитрия Ковыршина на должность и.о. руководителя Аппарата совета министров ДНР. Напомним, ранее этот пост занимал выходец из Приднестровья, глава партии «Родина» А.Караман.