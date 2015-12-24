Киев, 24 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. Казахстан поддержит Украину и не станет присоединяться к продовольственному эмбарго со стороны России. Об этом заявила торговый представитель министерства финансов Украины Наталия Микольская на брифинге в Киеве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Была четко озвучена позиция о том, что Казахстан не будет применять к Украине ограничения, которые применяет РФ, и не будет выходить из ЗСТ в рамках СНГ. Мы получили уверения в том, что Казахстан и далее будет работать с нами по правилам международной торговли», — сказала Микольская.

Кроме того, по ее словам, Казахстан ищет пути обхода ограничений ранее наложенных на украинские товары Москвой, таким образом, чтобы это соответствовало нормам Таможенного союза и не мешало торговле с Киевом.

«Сейчас, в соответствии с правилами Евразийского экономического союза, меры, применяемые одной страной —членом органов по ряду сфер, особенно санитарной и фитосанитарной, автоматически распространяются практически на весь Таможенный союз», — сказал она.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о приостановке зоны свободной торговли между Украиной и Россией с 1 января 2016 года.

В то же время Верховная Рада предоставила Кабинету министров право вводить ответные санкции против России. И премьер-министр Арсений Яценюк пообещал ввести зеркальные торговые ограничения с 1 января 2016 года против России.