Чебоксары, 24 декабря, 2015, 18:31 — ИА Регнум. Чем ближе выборы в Госсовет, тем ожесточеннее словесные бои в чувашском парламенте. На этот раз пики ломались при обсуждении законопроекта о ветеранах труда Чувашии. Оппозиция выступила единым фронтом, предложив снизить трудовой стаж и убрать предлагаемый критерий об отработке 50% трудового времени на территории Чувашии. Единороссы, в свою очередь, обвинили коллег в популизме в условиях дефицитного бюджета, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru На одной из сессий Госсовета Чувашии. Фото пресс-службы парламента

В закон вводятся новые критерии получения звания «Ветерана труда Чувашской Республики». Прежде всего, нововведение касается географии работы: теперь звание можно получить, если 50% трудового периода отработано на территории Чувашии. По словам главы Минтруда Чувашии Сергея Димитриева, из числа обратившихся «только 1,5%» получили стаж за пределами Чувашии — это порядка 100−150 человек. Требования к стажу остались на прежнем уровне: для женщин он установлен на уровне 37,5 лет, для мужчин — 42,5 года.

Министр сообщил, что аналогичные требования при присвоении звания действуют в двух регионах Поволжья (Кировская область и Пермский край), ещё в четырёх субъектах этот показатель выше: в Саратовской области для получения ветеранского звания 57% трудового стажа должно приходиться на регион, в Пензенской области — 66%, в Ульяновской — 75%, в Самарской области — 100%.

Кроме того, на звание ветерана труда Чувашии теперь не смогут претендовать уволенные за недобросовестный труд — в частности, за систематическое неисполнение обязанностей, прогулы, появление на рабочем месте в состоянии опьянения, а также за уголовно наказуемые преступления. Сергей Димитриев сообщил, что поступило более 150 обращений граждан с предложениями об учете этих обстоятельств.

Напомним, ветераны труда Чувашии ежемесячно получают 1082 рубля, также им компенсируется 50% расходов на телефонную связь. По словам главы Минтруда, средняя пенсия в республике составляет 11,5 тыс. рублей. В продолжение темы коммунисты и справороссы высказали мнение о необходимости индексации ежемесячных ветеранских выплат и снижении трудового стажа ещё на 2,5 года. Сергей Димитриев заверил, что «если будет возможность, то выплаты будут увеличены» — всё зависит от ситуации в экономике и пополняемости бюджета.

Наибольшее недоумение у депутатов, в том числе единороссов, вызвала привязка трудового стажа к месту работы. «Не сторонник разделять тех граждан, кто отработал в другом регионе, допустим, 22 года, а здесь 18 лет и не получит звания. Может, они тоже достойные. Разделение граждан получается», — высказал мнение единоросс Кияметдин Мифтахутдинов.

«Те, кто работал в других регионах, пусть не обижаются, но они пополняли соответствующие бюджеты других регионов, а не Чувашской Республики», — пояснил глава комитета по социальной политике Петр Краснов, призвав оппозицию не заниматься популизмом. Владимир Мидукова добавил, что работавшие в других регионах могут получить звание ветерана труда России, что тоже предполагает ряд льгот.

Оппозиция была солидарна, отметив, что в рамках социального обеспечения не должно быть разделений, «стаж зарабатывали в основном в Советском Союзе, это было единое государство», «работали на экономику всей страны». Напомнили и о безработице, и о низких доходах и заработной плате, что вынуждает многих выезжать на заработки в другие регионы.

«Подобное местничество — здесь столько-то отработал, здесь столько-то — недопустимо. Это ещё один удар по пенсионерам», — сказал лидер фракции справороссов Игорь Моляков, подчеркнув, что данная законодательная инициатива «направлена на то, чтобы снизить объёмы выплат».

«Что, погоду сделают 150 человек в бюджете?», — возмутилась член фракции КПРФ Татьяна Старева, отметив, что сейчас размер её пенсии составляет «10 тыс. с небольшим», поэтому ветеранские выплаты для неё, как и большинства пенсионеров, — «большая поддержка».

Лидер фракции коммунистов Дмитрий Евсеев призвал «не повторять дурные примеры других регионов, если они логически не обоснованы». «Тем более депутатам партии «Единая Россия». Единая», — интонационно акцентировал внимание депутат на последнем слове. И продолжил: «Так мы всё-таки единое государство или у нас есть удельные княжества?».

«Коль камень уже был брошен в «Единую Россию», на выпады отреагировал главный чувашский единоросс, вице-спикер Николай Малов. «16-й год не за горами, начинается своеобразный пиар», — предположил депутат, напоминая о предстоящих выборах парламента. «Мы не разделяем наших ветеранов, но сегодня возможности бюджета таковы. Не нужно разыгрывать политическую игру, полемику, и на этом получать дивиденды», — призвал коллег Николай Малов, признав, что сама «тема очень острая и сегодня настолько можно её политизировать и завести не знаю куда».

За предложенный законопроект проголосовал 31 депутат, против были семь парламентариев.