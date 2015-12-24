Воронеж, 24 декабря, 2015, 18:01 — ИА Регнум. Подпольный ликеро-водочный завод закрыли сотрудники УФСБ по Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ведомства 24 декабря. Производство, которое, по данным УФСБ, контролировалось участниками межрегиональной межэтнической группировки, располагалось в цехах на территории промзоны в Левобережном районе Воронежа.

Фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

В самих цехах, где производилась и разливалась опасная жидкость, были задержаны 18 выходцев из государств Средней Азии и Закавказья, работали на территории региона они нелегально.

Правоохранительные органы изъяли линию по производству фальсифицированной алкогольной продукции, 10 тысяч бутылок готовой алкогольной продукции, 600 тысяч поддельных федеральных специальных и акцизных марок, 50 тонн спиртосодержащей жидкости.

В отношении пятерых граждан Таджикистана составлены административные материалы в связи с нарушением режима пребывания в Российской Федерации.

По оценке правоохранителей, хозяева подпольного предприятия ежемесячно могли получать от него доход более 30 млн рублей, причем производство функционировало длительное время.

В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности организаторов и участников преступной группы, сотрудники УФСБ изучают движение финансовых потоков.