Москва, 24 декабря, 2015, 16:44 — ИА Регнум. В расширении антироссийских санкций со стороны США проглядывается лишь одна логика — желание уколоть Россию. Об этом 24 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Как вы знаете, США расширили антироссийские санкции. Можно ещё раз повторить, что никакой разумной логики в подобных шагах мы не видим. Единственное, чем, по всей видимости, мотивируется американский политический истеблишмент — это желание уколоть Россию. Тем более что санкции введены по следам визита госсекретаря США Джона Керри в Россию», — сказала Захарова.

Она указала на двойственность позиции Вашингтона: «С одной стороны, мы с американцами ищем пути выхода из украинского кризиса, с другой — предпринимаются меры, чтобы каким-то образом, видимо, наказать Россию. Всё это делается вдогонку принятой резолюции, проработанной с США, по Сирии и в поддержку минского процесса. Это очень специфическое понимание сотрудничества с Россией».

Дополнительным аргументом в пользу того, что у нынешней администрации США отсутствует логическое мышление, и она оторвана от здравой оценки действительности, Захарова назвала тот факт, что, несмотря на процесс реализации Минских договорённостей, в новый список санкций был внесён представитель ЛНР на переговорах с Украиной — «господин Дейнего»: «Непонятно, чем не угодили Штатам Ялтинская киностудия или комбинат шампанских вин «Новый свет». Может, это что-то личное? Ответ, конечно, будет. Со временем подберём для американских коллег что-нибудь своё, особенное».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, власти США приняли решение расширить санкционный список в отношении компаний РФ. В новый черный список вошли, в частности, «Яндекс.Деньги», «Массандра», «Мособлбанк», Ялтинская киностудия, «дочки» Сбербанка и ВТБ, а также военно-промышленные предприятия.

Руководство США расширило список санкций в отношении России для того, чтобы находиться в одном русле с ЕС — для гармонизации санкционных списков. Об этом сообщила РСН со ссылкой на пресс-атташе посольства США в Москве Уилла Стивенса. По его словам, теперь обе державы смогут «играть по одним правилам».

Российское руководство отреагировало на решение американских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскими властями будут приняты ответные меры.

Отметим также, что в обновлённом перечне оказались Новосибирский завод полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное объединение «Луч». Список размещен на сайте американского Минфина. Помимо новосибирских заводов, в черный список вошли 15 дочерних структур ВТБ, девять структур Сбербанка, «Яндекс.Деньги» и другие. Введенные санкции против этих предприятий запрещают им брать кредиты в США и вступать в партнерские отношения с американскими компаниями.