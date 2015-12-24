МИД РФ обещает ответить на санкции США «чем-нибудь особенным»
Москва, 24 декабря, 2015, 16:44 — ИА Регнум. В расширении антироссийских санкций со стороны США проглядывается лишь одна логика — желание уколоть Россию. Об этом 24 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, предаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Как вы знаете, США расширили антироссийские санкции. Можно ещё раз повторить, что никакой разумной логики в подобных шагах мы не видим. Единственное, чем, по всей видимости, мотивируется американский политический истеблишмент — это желание уколоть Россию. Тем более что санкции введены по следам визита госсекретаря США Джона Керри в Россию», — сказала Захарова.
Она указала на двойственность позиции Вашингтона: «С одной стороны, мы с американцами ищем пути выхода из украинского кризиса, с другой — предпринимаются меры, чтобы каким-то образом, видимо, наказать Россию. Всё это делается вдогонку принятой резолюции, проработанной с США, по Сирии и в поддержку минского процесса. Это очень специфическое понимание сотрудничества с Россией».
Дополнительным аргументом в пользу того, что у нынешней администрации США отсутствует логическое мышление, и она оторвана от здравой оценки действительности, Захарова назвала тот факт, что, несмотря на процесс реализации Минских договорённостей, в новый список санкций был внесён представитель ЛНР на переговорах с Украиной — «господин Дейнего»: «Непонятно, чем не угодили Штатам Ялтинская киностудия или комбинат шампанских вин «Новый свет». Может, это что-то личное? Ответ, конечно, будет. Со временем подберём для американских коллег что-нибудь своё, особенное».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 декабря, власти США приняли решение расширить санкционный список в отношении компаний РФ. В новый черный список вошли, в частности, «Яндекс.Деньги», «Массандра», «Мособлбанк», Ялтинская киностудия, «дочки» Сбербанка и ВТБ, а также военно-промышленные предприятия.
Руководство США расширило список санкций в отношении России для того, чтобы находиться в одном русле с ЕС — для гармонизации санкционных списков. Об этом сообщила РСН со ссылкой на пресс-атташе посольства США в Москве Уилла Стивенса. По его словам, теперь обе державы смогут «играть по одним правилам».
Российское руководство отреагировало на решение американских властей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российскими властями будут приняты ответные меры.
Отметим также, что в обновлённом перечне оказались Новосибирский завод полупроводниковых приборов и Новосибирское производственное объединение «Луч». Список размещен на сайте американского Минфина. Помимо новосибирских заводов, в черный список вошли 15 дочерних структур ВТБ, девять структур Сбербанка, «Яндекс.Деньги» и другие. Введенные санкции против этих предприятий запрещают им брать кредиты в США и вступать в партнерские отношения с американскими компаниями.