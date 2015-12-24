Барнаул, 24 декабря, 2015, 16:33 — ИА Регнум. Алтайские пограничники и спасатели сегодняшней ночью предприняли экстренные меры помощи людям, заставшим в снежном перемете между автомобильными пунктами пропуска «Михайловка» и «Уба». Подробности сегодня, 24 декабря, сообщает Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Алтайские пограничники помогли людям, заставшим из-за непогоды в автомобилях

«Учитывая ухудшающиеся погодные условия, сотрудники Пограничного управления приняли экстренные меры по вызволению попавших в снежный плен пассажиров, после чего организовали их обогрев и обеспечили теплой пищей. Все остальные граждане, следующие из России в Казахстан, были проинформированы о сложившейся ситуации. Желающим было предложено проследовать в пункт пропуска для обогрева. Особое внимание было уделено детям, беременным женщинам и пожилым людям», — отмечается в пресс-релизе ведомства.

После расчистки снежного перемета сообщение между Россией и Казахстаном будет восстановлено.