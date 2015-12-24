Москва, 24 декабря, 2015, 15:55 — ИА Регнум. Российские дипломаты активно работают по направлению торжества справедливости в отношении задержанного в Луганской области гражданина России. Об этом 24 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

lbolimp.ru Фемида

«Олег Вячеславович Хлюпин находится в СИЗО № 13 города Киева. В его отношении в марте 2015 года было возбуждено уголовное дело — речь идёт об обвинениях в незаконченном покушении на участие в «незаконной организации». С момента получения увещевания о задержании россиянина эта ситуация находилась под контролем консульского отдела посольства. В начале мая 2015 года в процесс защиты был введён опытный украинский адвокат Валентин Рыбин, его фонд «Одиссей» защищает многих российских и украинских граждан, обвиняемых в связи с событиями на востоке страны», — сказала Захарова.

По её словам, Украина намеренно затягивала доступ консулов к Хлюпину: «Лишь 16 сентября СБУ предоставило доступ. Мы не впервые сталкиваемся с тем, когда Украина отказывает нашим дипломатам в доступе к россиянам, которые задерживаются, и при этом говорят о том, что «россиян бросили, их судьбой не занимаются», и так далее».

Захарова напомнила, что 20 февраля 2015 года россиянин въехал в Луганскую область для посещения своего слепого отца: «Он попытался пересечь смежную линию, но был задержан украинскими вооружёнными людьми и был подвержен насильственным действиям в течение 12 дней. В Киев он был доставлен в багажнике авто и был подвержен аресту. Никакого другого слова, кроме как «методика обработки», здесь не находится».

Официальный представитель ведомства подчеркнула, что названные принципы вседозволенности применяются почти ко всем сторонникам ДНР и ЛНР и сочувствующим: «Была организована запись признаний Хлюпина на камеру, но в ходе встречи с консулом он заявил, что его гримировали после побоев для съёмки в течение 4 часов. При оформлении 4 марта протокола задержания по совету следователя он отказался от государственного адвоката, и к нему был введён подставной адвокат, убедивший Хлюпина совершить самооговор. Позже, когда стала очевидной полная невиновность россиянина, его перевели в изолятор. В дальнейшем он отказался от самооговора, и следователи не раз советовали отказаться от защитника, которого он выбрал».

Захарова отметила, что в СИЗО Хлюпина посещали представители уполномоченного по правам человека: «Особого внимания к его состоянию проявлено не было. В октябре обвинительный акт был направлен в Беловодский райсуд Луганской области. Содержание под стражей было продлено до 12 января 2016 года».

Она назвала сложившуюся ситуацию вседозволенностью украинских спецслужб: «Это ангажированное и неправовое отношение к россиянину. Мы будем активно добиваться того, чтобы в отношении россиянина восторжествовала справедливость. Наши посольства и дипломаты будут работать с этой ситуацией».

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко назвал достигнутое на Донбассе перемирие «условным», так как провокации с обстрелами со стороны силовиков ВСУ имеют ежедневный характер. Но при всем при этом война стала для ВСУ катастрофой, считает газета «Взгляд».

В начале ноября на мероприятиях по поводу празднования 150-летия со дня рождения митрополита Шептицкого премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что «украинская армия в течение 20 месяцев воюет и побеждает». Это удивительное заявление для главы правительства страны, которая проиграла все, что можно, причем, по собственной инициативе и в результате собственных же непрофессионализма и глупости.

Газета привела некоторые цифры. Общая численность ВСУ на данный момент составляет 188 тыс. человек. Генералитет состоит из двух генералов армии (4-зведный генерал по американской трактовке), девяти генерал-полковников и адмиралов, 41 генерал-полковника и вице-адмирала, 149 генерал-майоров и контр-адмиралов. При этом за год число генералов выросло на 60% — со 121 в 2014 г. до 201 к сентябрю 2015 г. То есть, в украинской армии один генерал приходится на 935 солдат. При этом денежное довольствие одного генерала в среднем составляет около 100 тысяч гривен без учета премий и иных форм поддержки, что превышает содержание солдата в 65 раз (денежное довольствие призывника — 1500 гривен, контрактника — до 4000 гривен). Таким образом, ежемесячное денежное довольствие одного генерала сопоставимо с содержанием роты полевого состава ВСУ. За время конфликта на Донбассе украинские силовики потеряли в боях убитыми около 24 тыс. человек, ранеными почти 54 тыс., пропавшими без вести числятся еще более 9 тысяч военнослужащих. Небоевые потери составили 1309 человек погибшими, в том числе 873 в результате суицида. Безвозвратно уничтожено более 3000 единиц техники основных видов, еще около 2000 единиц перешло к ВСН в качестве трофеев. В числе уничтоженного: 929 танков разных типов, 887 ББМ, 238 единиц РСЗО БМ-21 «Град», 836 автомобилей, 21 самолет, 32 вертолета, 46 беспилотников. Что удивительно, отметили журналисты, потери более-менее равномерно распределились по всему времени боевых действий.