Тбилиси, 24 декабря, 2015, 15:33 — ИА Регнум. Причин у отставки Ираклия Гарибашвили с поста премьер-министра Грузии немало — как объективных, так и субъективных, считает грузинский эксперт Гия Хухашвили.

Нико Пиросмани. Грузия

Как заявил эксперт корреспонденту ИА REGNUM, одной из основных объективных причин является резкое падение рейтинга правительства Грузии.

«Рейтинг правительства Гарибашвили сильно упал, а так как Грузия вступает в предвыборную кампанию, властям потребовалась перегруппировка и восстановление мостов с разными группами населения и обществом. Как известно, Гарибашвили был конфликтным человеком, который сжег эти коммуникации. Всех обзывал неприглядными эпитетами. Фактически он испортил отношения с институтом президента. И сейчас правящей коалиции нужно налаживать связи», — пояснил Гия Хухашвили.

Еще одной объективной причиной отставки премьера он назвал низкую эффективность работы правительства. О субъективных причинах эксперт говорить не стал, но на вопрос о влиянии фактора бывшего премьера Бидзины Иванишвили ответил утвердительно.

«Конечно, фактор Иванишвили очень важен и в данном случае. И то, что сегодня они вместе появились на людях (Иванишвили и Гарибашвили вместе пришли на похороны матери исполняющего обязанности министра иностранных дел Георгия Квирикашвили), также подчеркнуло значение его фактора», — констатировал Гия Хухашвили.

Что касается возможных последствий отставки премьера и правительства для политической жизни Грузии и ситуации в стране, эксперт считает, что негативных последствий ожидать не следует, так как Ираклий Гарибашвили «весомой политической фигурой не был».

«Хуже не будет, а насколько лучше будет после утверждения нового правительства, покажет время», — заявил Гия Хухашвили.