Туркменистан, 24 декабря, 2015, 15:31 — ИА Регнум. В Туркмении запущен газопровод «Восток — Запад», связывающий газовые месторождения востока страны с каспийским побережьем, сообщает радио «Азаттык». Мощность газопровода — 30 млрд кубометров в год, протяженность — 773 км, затраты на строительство оцениваются в $2,5 млрд.

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На церемонии открытия газопровода, прошедшей 23 декабря в селе Белек у берегов Каспия, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что завершение строительства будет способствовать сотрудничеству с европейскими партнерами.

Он отметил, что окончание строительства должно простимулировать строительство Транскаспийской газовой магистрали, которая соединит Туркмению с Азербайджаном и позволит поставлять через Турцию прикаспийский газ в Европу. Также «Восток — Запад» может быть соединен с предполагаемым газопроводом вдоль побережья Каспия в Россию через Казахстан.