Ярославль, 24 декабря, 2015, 15:00 — ИА Регнум. Баннер с логотипом партии «Единая Россия» и слоганом «Вместе победим» в бассейне «Лазурный» стал предметом обсуждения на заседании комиссии по законности в муниципалитете Ярославля 24 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Глава фракции «Справедливая Россия"Анатолий Каширин, обращаясь к председателю муниципалитета Павлу Зарубину, возмутился политической рекламой в самом большом бассейне города, назвав её «дешевым пиаром». «Лазурный» является структурным подразделением муниципального предприятия «Центральный рынок». В нем могут плавать ярославцы, а также проходят занятия детских спортивных школ. Депутат призвал убрать сомнительную агитацию.

Лазурный агитация

«Как минимум это неэтично, а как максимум незаконно. Надо понимать, что не все, кто ходит плавать — фанаты «Единой России». Такая реклама бесит, не понимаю, зачем им это нужно. Если бы я ходил в этот бассейн и увидел такой огромный баннер, то пошел бы к директору и потребовал убрать. Потому что там занимаются дети, и политическая реклама в таком месте — это цинизм высшей степени», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин.