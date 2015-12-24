Москва, 24 декабря, 2015, 14:55 — ИА Регнум. Правительству РФ в этом году нужно было быть «порасторопнее по многим вопросам». Об этом заявил сегодня, 24 декабря, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протест дальнобойщиков против системы «Платон»

Читайте также: Дальнобойщики Якутии требуют отправить в отставку правительство Медведева

«Известна ситуация с большегрузными машинами, — напомнил он. — Говорили же с вами о том, что нужно своевременно отменить транспортный налог, можно было бы помочь людям выйти из тени, в то же время сохранить доходы, чтобы семьи свои содержать! Имею в виду возможность перехода на патентную систему».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, об отмене транспортного налога для владельцев фур с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, которые с середины ноября 2015 года обязаны платить сборы за проезд по федеральным трассам через систему «Платон», глава государства объявил в ходе своей ежегодной пресс-конференции 17 декабря. Законопроект, освобождающий от уплаты транспортного налога большегрузы, правительство РФ должно внести в Государственную думу в начале будущего года.