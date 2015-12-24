Москва, 24 декабря, 2015, 14:37 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год выдался нелегким как для страны в целом, так и для малого бизнеса: санкции, Украина, Сирия, Турция, падение цен на энергоносители и металлы, девальвация рубля, двузначная инфляция, кризис ликвидности, замедление темпов роста экономики Китая — это глобальные проблемы, с которыми столкнулась Россия и национальная экономика. Повышение ставки ФРС в конце года и вторая волна падения нефтяных цен добавили неопределённости на 2016 год. Об этом заявил руководитель комитета по городскому хозяйству и экономической политике московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM итоги уходящего 2015 года.

www.opora.ru Руководитель комитета по городскому хозяйству и экономической политике московского отделения «Опоры России» Станислав Супрунов

«В Москве малый бизнес получил дополнительную финансовую нагрузку — торговый сбор и платные парковки в спальных районах, рынок ЖКХ монополизирован государственными компаниями, конкуренция на нем уже отсутствует. Там, где раньше активно работал и развивался малый бизнес, сейчас муниципальные предприятия, которые по своей сути неэффективны, а отсутствие конкуренции приводит к необоснованному росту тарифов — в итоге дополнительные расходы падают на плечи горожан», — высказал свое мнение Супрунов.

«Однако кризис — это не только проблемы, а также всегда время возможностей. Продуктовое эмбарго — колоссальный вызов для российских фермеров, к тому же наступило время пересмотреть всю структуру национальной экономики в пользу обрабатывающего сектора, наукоемких производств и слезть с «нефтяной иглы». В нашей стране есть всё для экономического роста — человеческий потенциал, природные ресурсы, осталось только «засучить рукава» и работать», — резюмировал эксперт.