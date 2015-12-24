Москва, 24 декабря, 2015, 13:40 — ИА Регнум. Принятый Верховной радой закон, разрешающий кабинету министров Украины вводить санкции в отношении России, «никак не повлияет на решения по зоне свободной торговли и продуктовому эмбарго». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, об этом сообщил член Совфеда Франц Клинцевич. «Украина сделала все, чтобы свести торговые отношения между двумя странами практически до нуля», — заявил парламентарий.

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«Ничего принципиально нового в этом плане она сделать уже не может, и сегодняшний закон — элементарная пустышка. Россия продолжит неукоснительно защищать свои интересы, свою экономическую безопасность», — сказал Клинцевич.

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Парламент Украины принял закон, который позволит кабмину вводить экономические санкции против России в ответ на решения Москвы по ЗСТ и продуктовому эмбарго.