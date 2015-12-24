Пекин, 24 декабря, 2015, 13:36 — ИА Регнум. В Интернете появились фотографии новинки китайского автопрома — обновленного кроссовера Chery Tiggo. Обновленный Tiggo 3X очень похож на своего предшественника — Cherry Tiggo 3 и, судя по фотографиям, не только названием.

auto.ifeng.com Tiggo 3X

Экстерьер обновленного кроссовера несколько отличается от предыдущей модели. Изменениям подверглись фары, решетка радиатора, противотуманные фары и задние фонари. Смелым решением дизайнеров стало перемещение запасного колеса — на предыдущих поколениях Tiggo оно размещалось на двери багажника, теперь же оно спрятано под панелями в самом багажнике.

Физические размеры Tiggo 3X по сравнению с Tiggo 3 практически не изменились, колесная база незначительно увеличилась и составила 2555 мм. Автомобиль будет выпускаться в 2-х версиях: с ручной и автоматической коробкой переключения передач с одинаковыми двигателями, мощность которых составит 106 л.с., пишет «Соху цичэ»

Интерьер Tiggo 3X характерен для большинства новинок китайского автопрома: трехспицевый руль с клавишами управления мультимедийной системой и большой дисплей по центру консоли. Материал отделки — пластик.

Информация о ценах и старте начала продаж пока не анонсирована. Несмотря на то что новый Tiggo 3X визуально очень похож на своего предшественника, у китайской автомобильной компании Chery получился добротный кроссовер, у которого есть все шансы на большую популярность на рынке Китая.