Москва, 24 декабря, 2015, 13:27 — ИА Регнум. Руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также госкомпаний будут систематически проходить курс мобилизационной подготовки в Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. Об этом сегодня, 24 декабря, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, сообщили в военном ведомстве.

mil.ru Мобилизационная подготовка

«Все губернаторы, первые лица субъектов РФ и других органов исполнительной власти должны пройти обучение в Военной академии Генштаба, так как должны получить подготовку по вопросам мобилизационного развертывания, обороны, развертывания войск и так далее», — пояснил Горемыкин.

Он подчеркнул, что такой курс руководители федеральных государственных органов, органов исполнительной власти субъектов РФ и госкомпаний будут проходить систематически. «Появляются новые требования, изменяется оперативная и политическая обстановка, поэтому все они будут совершенствоваться и повышать квалификацию», — отметил Горемыкин.