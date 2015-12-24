Ставрополь, 24 декабря, 2015, 13:09 — ИА Регнум. В Ставропольском крае 70-летние жители многоквартирных домов будут платить 50% платы на капремонт, а 80-летние жители будут освобождены от этой уплаты. Соответствующий законопроект одобрен депутатами в двух чтениях 24 декабря на заседании краевого парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

Кроме того, поправками предлагается установить шестимесячный срок перехода дома с накопления средств на капремонт на счету регионального оператора на собственный счет.

Депутаты рассмотрели сразу два законопроекта изменений в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края». Один, предложенный депутатами Кириллом Кузьминым и Сергеем Сауткиным, предлагает установить этот срок в рамках одного месяца.

Один из соавторов законопроекта Кирилл Кузьмин отметил, что месячный срок для вступления решения о прекращении формирования фонда капремонта дома на счете оператора и переходе на специальный счет дома успешно реализуется в ряде регионов. В том числе, в Бурятии Краснодарском крае и Москве.

«Мы предложим их опыт изучить и перенять, поскольку в период экономической нестабильности инфляция будет ощутима и в период двух месяцев», — отметил Кирилл Кузьмин.

Вместе с тем, депутаты рейтинговым голосованием выбрали законопроект, предложенный губернатором, в котором установлен шестимесячный срок перехода дома на собственный счет.

Геннадий Ягубов отметил, что министерство ЖКХ региона предоставило алгоритм действий такого перехода, из которого следует, что шестимесячный срок наиболее оптимальный.

Представитель губернатора в думе Дмитрий Гребенник отметил, что сокращение этого срока может повлиять на формирование программы капремонта многоквартирных домов края, рассчитанной до 2023 года. Кроме того, это негативно повлияет на работу самого регионального оператора и его финансовую устойчивость.

Глава регионального Фонда капремонта Евгений Бражников отметил, что в фонд все чаще приходят заявления о том, что дома идут к региональному оператору, а не наоборот.

Одобренным законом также установлена ставка для одиноко проживающих 70-летних жителей края по уплате средств на капитальный ремонт многоквартирных домов в размере 50% от установленной суммы, а одиноко проживающие жители в возрасте 80 лет полностью освобождаются от уплаты этого взноса.

Эти нормы вступят в действие с апреля следующего года.

Напомним, на сегодня размер платы на капремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае установлен в размере 5 рублей за 1 кв.метр. С января 2016 года в крае размер этой платы вырастет на 27% и составит 6,36 рубля за 1 кв. метр.