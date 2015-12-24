Москва, 24 декабря, 2015, 12:57 — ИА Регнум. На картофельные чипсы и газированную воду с повышенным содержанием сахара предлагается ввести акциз как на вредную пищу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря, соответствующий законопроект внес в Госдуму депутат Олег Михеев («Справедливая Россия»).

vredno.org Чипсы

По мнению Михеева, акциз на 100-граммовую пачку чипсов в 2016 году должен составлять 12 рублей, а на литр газировки —15 рублей. В 2017 году они должны увеличиться до 13 и 16 рублей соответственно.

«Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что введение акциза на вредную пищу не привело к банкротству предпринимателей, но, напротив, положительным образом сказалось на здоровье населения и принесло доход в бюджет. Помимо положительного влияния на здоровье населения, бюджет получит дополнительные средства», — отмечает автор законопроекта.

По мнению Михеева, предлагаемые им акцизы коснутся прежде всего зарубежных производителей газированной воды (Coca-Cola, Pepsi), а не российских «из-за несколько пониженного содержания сахара в российских напитках». «Предлагаемые ставки акциза меньше аналогичных, принятых или предлагаемых к принятию в европейских государствах», — считает автор инициативы.