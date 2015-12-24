Москва, 24 декабря, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Экономическая ситуация в стране подталкивает к тому, чтобы еще более активно развивать российское производство. Отечественные производители смогут обеспечить рынок товарами очень высоко качества, об этом уже говорят результаты исследований Роскачества. Импортозамещение будет реально работать, когда оно станет результатом не вынужденного, а осознанного выбора отечественных товаров, благодаря их высокому качеству, а Знак качества — это своего рода проводник для потребителя в мире товаров. Об этом заявил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, комментируя корреспонденту ИА REGNUM ситуацию с импортозамещением в стране.

sostav.ru Заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский

«С одной стороны, с помощью государственного Знака качества выделяется лучший товар на полке и предоставляется покупателям ориентир при выборе товара, с другой стороны, это будет стимулировать других производителей выпускать качественную продукцию и локализовать производство на территории России», — считает Лоевский.

«Что касается рыбной продукции: действительно, был утвержден строгий стандарт, не допускающий двойную заморозку продукта, ограничен объём глазури, добавление влагоудерживающих фосфатов и так далее. Водные биологические ресурсы должны добываться и обрабатываться в Российской Федерации, поэтому уровень локализации, установленный Роскачеством, составляет 100%», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рыбу в российских магазинах ждут проверки. Первыми под них попадут два популярных вида переработанной продукции — замороженное филе трески и слабосоленое охлажденное филе лосося. В лабораториях Роскачества будут изучать содержимое прилавков на соответствие различным стандартам. Отметим, по данным ВЦИОМ, за 2015 год доверие жителей России к продовольствию местного производства выросло на 3% до 67%.