Вашингтон, 24 декабря, 2015, 12:36 — ИА Регнум. Крупный астероид 2003 SD220 приблизится к Земле на 11 млн км сегодня, 24 декабря. Никакой угрозы для нашей планеты в приближении небесного тела нет. Об этом сообщили в пресс-служб NASA.

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Расстояние 11 млн км приблизительно равняется 28 расстояниям, разделяющим Землю и Луну. Скорость движения небесного тела составляет примерно 100 тысяч км/ч. В полёте астероид медленно вращается. Длина небесного тела — 1100 метров. Астероид имеет удлинённую форму.

NASA опубликовало снимки астероида. Фотографии сделаны при помощи антенны Сети дальней космической связи NASA DSN несколько дней назад. Приближение небесного тела к Земле позволит сделать более качественные снимки объекта.

Следующее приближение астероида 2003 SD220 к Земле произойдёт в 2018 году. Тогда уже оно будет более тесным: астероид подойдёт к нашей планете на 2,8 млн км.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, NASA сообщало о приближении астероида ещё в середине декабря. По словам астрономов, космический объект по форме напоминает куриную ножку.

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