Москва, 24 декабря, 2015, 12:19 — ИА Регнум. Министерством образования и науки РФ утвержден объем контрольных цифр приема на 2017−2018 учебный год в высшем и среднем профессиональном образовании. Общий объем бюджетных мест для поступления на 1 курс в 2017—2018 год — более 575 тысяч мест. Данный объем обеспечивает доступность высшего образования для выпускников школ на том же уровне, что и в предыдущие годы — не менее 57 мест на каждые 100 выпускников школ, сообщили в Минобрнауки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Ливанов

Наибольшее число бюджетных мест распределено на очную форму обучения. При этом, учитывая запросы регионов, по сравнению с 2016 годом увеличено число бюджетных мест по педагогическим направлениям подготовки, по программам в области здравоохранения и медицины, сельского хозяйства, а также математических и естественных наук.

В тоже время сокращено количество бюджетных мест на юридические и экономические специальности.

По остальным областям образования число бюджетных мест на дневных факультетах осталось на уровне объемов 2016 года.

Глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов сказал, что министерство уже несколько лет реализует организационный подход к формированию объема и структуры контрольных цифр приема, связанный с выделением центров ответственности и участием субъектов Российской Федерации. «Мы учли все предложения регионов в полном объеме, особенно их потребности в кадрах в области педагогики и в области медицины», — отметил министр.