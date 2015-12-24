Барнаул, 24 декабря, 2015, 12:01 — ИА Регнум. Тайный покупатель Общероссийского народного фронта свободно отоварился сигаретами в шаговой доступности от барнаульских школ. Пресс-служба ОНФ сегодня, 23 декабря, сообщает подробности повторной проверки торговых точек краевого центра на предмет соблюдения закона о запрете продажи табака менее чем за 100 метров от образовательных учреждений.

Табак, который продают на ул. Энтузиастов 14а в Барнауле

«Результаты рейда неутешительны: магазины за редким исключением продолжают запретную торговлю. Среди «табачных рецидивистов» крупные сети «Мария-Ра», «Холидей Классик», «Аникс», мелкие предприятия торговли. Предыдущая проверка проводилась накануне учебного года. Тайным покупателям регионального отделения ОНФ продали сигареты в семнадцати магазинах краевой столицы. Информация о нарушителях была передана в прокуратуру», — поясняют общественники.

По мнению ОНФ, причина «табачного рецидива» отнюдь не только в предпринимательской жажде наживы.

«Прокуроры Индустриального и Центрального районов Барнаула делегировали ответственность за проведение проверок Роспотребнадзору. В тоже время прокуратура Железнодорожного района проверила магазины на своей территории самостоятельно. Ею возбуждено дело об административном правонарушении в отношении торговой сети «Магнит». Повторная проверка магазина показала, что здесь больше не торгуют табаком. «Фронтовики» задают вопрос, что же мешает остальным прокурорам осуществлять надзорные функции столь же эффективно», — говорит в пресс-релизе ОНФ.

По мнению общественников, не принесли ожидаемых результатов и проверки Роспотребнадзора. Это ведомство не установило фактов продажи табачных изделий сразу в четырех магазинах. Хотя и в августе, и в декабре «фронтовикам» продали сигареты и выдали кассовые чеки по адресам Брестская, 3, Комсомольский, 89, Сухэ-Батора, 12 и 50 лет СССР, 4.

В ОНФ также заметили, что еще четыре точки Роспотребнадзор не проверил в принципе.

«Ведомство сообщило, что магазины «Мария-Ра» на Красноармейском, 58, Энтузиастов, 14а и Малахова, 142, а также «Михалыч» на Аванесова, 142 находятся далеко от образовательных учреждений. Но как пояснили «фронтовикам» специалисты Роспотребнадзора, налажена такая схема работы, при которой специалисты ведомства не проводят замеры сами, а запрашивают информацию о расстоянии от торговых точек до образовательных учреждений в районных администрациях города. Данные не проверяются даже таким общедоступным способом, как замеры с помощью электронных карт maps.rosreestr.ru и ДубльГИС», — говорится в пресс-релизе общественников.

«Мы призываем к системной работе по этому направлению прокуратуру и Роспотребнадзор», — подчеркнула сопредседатель регионального отделения ОНФ в Алтайском крае Марина Ермоленко. Результаты повторной проверки активисты Народного фронта направят контролирующим органам с приложением кассовых чеков и адресов магазинов — нарушителей.