Нальчик, 24 декабря, 2015, 11:59 — ИА Регнум. Три боевика ликвидированы сегодня в Кабардино-Балкарии. Один из них — главарь бандгруппы, прошедший обучение в Сирии. Об этом ИА REGNUM 24 декабря сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

opnlttr.com Боевик

Боестолкновение с бандитами произошло около 06:20 недалеко от селения Лечинкай. На просёлочной дороге в горно-лесистой местности силовиками была предпринята попытка остановить для проверки автомобиль. В ответ передвигавшиеся на нем бандиты открыли огонь по сотрудникам правопорядка и были нейтрализованы. На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы. В настоящее время автомобиль обследуется специалистами на наличие СВУ.

Предварительно личности бандитов опознаны. Один из них был главарем бандгруппы Назиром Тоховым, 1989 года рождения. По данным спецслужб, он прошёл обучение в лагере по подготовке боевиков в Сирии. После этого Тохов принимал участие в боевых действиях на стороне международной террористической организации. В Кабардино-Балкарию боевик вернулся по заданию одного из главарей террористов для осуществления террористической деятельности.

За время пребывания в республике ему удалось сформировал бандгруппу из лиц, имевших судимости. С их помощью Тохов планировал осуществлять террористические акты на Северном Кавказе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в столице Кабардино-Балкарии был уничтожен бандит, оказывавший помощь в финансировании бандподполья, действующего на территории республики. Нейтрализованный преступник, находившийся в федеральном розыске за разбой, занималя вымогательством денежных средств у предпринимателей из Нальчика и Баксанского района. На добытые преступным путем деньги финансировалось бандподполье.

В текущем месяце также спецслужбы в Кабардино-Балкарии задержали бывшего жителя Нальчика, приехавшего в республику из Сирии. Долгое время проживавший за границей, он стал боевиком, прошел подготовку в Сирии и вернулся на историческую родину, чтобы вести здесь террористическую деятельность.

В ноябре текущего года в Кабардино-Балкарии ликвидирована группа боевиков из 14 человек. В одном из бандитов опознали главаря бандгруппы Юрия Бицуева, 1986 года рождения. Как сообщало ИА REGNUM, все нейтрализованные бандиты присягнули на верность ИГИЛ. Уничтоженные боевики вербовали граждан России в террористическую группировку «Исламское государство».