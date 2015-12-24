Москва, 24 декабря, 2015, 11:53 — ИА Регнум. Несмотря на то, что на английском языке говорит не самое большое количество жителей планеты (на первом месте — китайский, на втором — испанский), он является самым востребованным языком в мире из топ-10. Вместе с тем, Россия по уровню владения английским, к сожалению, входит в группу с низкими показателями. Однако, по данным международной образовательной компании EF Education, можно сказать, что за последние 6 лет наметилась положительная динамика в изучении английского, благодаря чему Россия вошла в восьмерку стран с самым значительным ростом в изучении этого языка. Об этом заявила вице-ректор по международному сотрудничеству Института МИРБИС Елена Зубкова, комментируя корреспонденту ИА REGNUM роль английского языка в жизни российских граждан.

mirbis.ru Вице-ректор по международному сотрудничеству Института МИРБИС Елена Зубкова

«Особенно это важно сейчас, когда в планах России — выход на международные рынки, иностранный язык в бизнесе необходим. Если руководитель фирмы или предприятия вынужден во время переговоров общаться через переводчика, при этом уходит как минимум 15−20% информации, в 2 раза увеличивается продолжительность переговоров, теряется то, что называется «химией общения», то есть скрытые внутренние симпатии и взаимопонимание, которое обычно складывается при взаимодействии людей. Не много ли потерь? Предпринимателям стоит напрячься и освоить, наконец, этот язык межнационального общения, который дает возможность общаться независимо от национальной принадлежности», — считает Зубкова.

«Чем больше людей в России смогут понимать английский и использовать его в профессиональной деятельности, тем больший доступ мы будем иметь к мировым ресурсам знаний, а значит — будем лучше подготовлены к инновационным, предпринимательским изменениям в нашей собственной стране, сможем использовать самое лучшее, самое передовое из всего, что накоплено человечеством», — резюмировала эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на день рождения министру спорта РФ Виталию Мутко подарил разговорник английского языка. А на ежегодной пресс-конференции Путин назвал изучение иностранных языков лучшей зарядкой для ума. «Английский язык является универсальным в применении и в бизнесе, и в гуманитарной сфере, и в дипломатии. Мы поддерживаем изучение иностранных языков в школах, в высших учебных заведениях», — сказал президент.