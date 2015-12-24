Москва, 24 декабря, 2015, 11:36 — ИА Регнум. По данным Роспотребнадзора, произошло ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеваниям, передающихся через кровососущих насекомых (лихорадка денге, Чикунгунья, Зика) в Бразилии и Тайване, сообщили в Ростуризме.

syl.ru Комар

Вспышки лихорадок в Бразилии и Тайване возникли в результате сложившихся погодных условий, что благоприятствует размножению комаров вида AedasAegyptimosquito, которые являются переносчиками лихорадок денге, Зика и Чикунгунья.

Роспотребнадзор и Ростуризм убедительно просят туроператоров и турагентов, реализующих туры в Бразилию и Тайвань, информировать туристов о существующем риске заражения и о соблюдении мер по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.