Калининград, 24 декабря, 2015, 11:40 — ИА Регнум. Стали известны подробности судебных разбирательств, связанных с демонтажом памятной доской немецкой поэтессе Агнес Мигель — апологету нацизма.

ИА REGNUM Замазанный раствором прямоугольник на фасаде — место от доски апологета нацизма Мигель

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Центральном районном суде г. Калининграда, в августе 2015 года с иском о признании доски «бесхозяйной вещью» и, как следствие, демонтаже знака на фасаде дома по ул. Сержанта Колоскова обратился прокурор Центрального района г. Калининграда. Отвечтиками выступили ООО «ЖЭУ-18» и администрация Калининграда.

В обоснование прокурор указал, что инициаторами установки предположительно являются Калининградское областное отделение Советского (Российского) фонда культуры совместно с Германским обществом памяти Агнес Мигель. Доска установлена на фасаде указанного дома в связи с тем, что там было последнее место жительства поэтессы в Кёнигсберге.

Однако Калининградское областное отделение Советского (Российского) фонда культуры в 1996 году утратило право юридического лица в связи с изменением устава и формы собственности головной организации — Российского фонда культуры. В 1998 году учреждён Калининградский региональный общественный фонд культуры, который юридически не является правопреемником Калининградское областное отделение Советского (Российского) фонда культуры.

В свою очередь администрация Калининграда не издавала распоряжения, разрешающего установку мемориальной доски Мигель на фасаде дома по ул. Сержанта Колоскова. Данный объект не является муниципальным имуществом, не числится в казне.

Поскольку управление указанным жилым домом осуществляется ООО «ЖЭУ-18», прокурор полагал, что данная управляющая организация обязана демонтировать мемориальную доску. В декабре прокурор представил заявление об отказе от заявленных требований в связи с тем, что в настоящее время мемориальная доска демонтирована.

ИА REGNUM напоминает, что уроженка Кёнигсберга Агнес Мигель в 1933 году, когда ей было 54 года, подписала «Клятву верности» Гитлеру, а затем возглавила женскую организацию НСДАП (NS-Frauenschaft) в Кёнигсберге. В 1944 году Гитлер лично внёс Мигель в «Список талантливых от Бога» как «выдающееся национальное достояние».

В феврале 1945 года, когда Красная Армия начала победоносное наступление на Восточную Пруссию, начальница NS-Frauenschaft Мигель была эвакуирована на остальную часть Германии. После войны поселилась в городе Бад-Ненндорф в Нижней Саксонии. В послевоенной Германии ей разрешили публиковаться лишь в 1954 году. Мигель умерла в 1964 году.

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