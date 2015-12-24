Ярославль, 24 декабря, 2015, 11:17 — ИА Регнум. При полностью одномандатной системе выборов переходить от куда более сложной игры в «шахматы» к «чапаю» проще — так ярославский политолог Александр Миклин прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM инициативу депутатов муниципалитета города Ярославля об отказе от партийных списков на выборах в представительный орган власти.

Фото со страницы в Facebook Александр Миклин

«Во-первых, многоуважаемые депутаты и политтехнологи в их составе пытаются подстраховаться. Они далеко не глупые люди. Они фиксируют падение рейтингов правящей партии, наблюдают и понимают, что происходит в стране, что происходит в регионе, городе. Поэтому они планируют дистанцировать будущих кандидатов-единороссов от самой партии. В этом смысле я их понимаю.

Во-вторых, наши глубокоуважаемые депутаты — они как дети. Вы посмотрите, то они практически единогласно голосуют за выборы мэра, через краткий промежуток — против выборов, а ещё через какое-то время опять за, но только в Рыбинске. Детский сад! Группа «Василёк и Одуванчик» на прогулке. Не побоюсь спрогнозировать, что эти же депутаты за оставшиеся полтора года до выборов изменят своё мнение о партийных списках ещё не раз. Такое метание простительно малым детям или в крайнем случае 20-летним «капризницам-блондинкам» и подросткам в период разгула гормонов. Когда смотришь на этих солидных мужей в залах заседаний, когда видишь, как они выступают с трибун, как перерезают ленточки, а потом читаешь вот о таких решениях, конечно, возникает когнитивный диссонанс», — рассказал ИА REGNUM Александр Миклин.

Эксперт заметил, что ярославская политика давно превратилась в шоу и подчиняется известному правилу — «The show must go on».

«Современные выборы — это смесь шахмат, покера, «поддавков» и «чапая». Конечно, при полностью одномандатной системе выборов переходить от куда более сложной игры в «шахматы» к «чапаю» проще», — резюмировал ярославский политолог.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в муниципалитет Ярославля внесен проект решения об изменении устава города, где отменяются выборы по смешанной системе (половина — партийные списки, половина — одномандатные округа). Инициатива подается как «народная», возникшая на публичных слушаниях.