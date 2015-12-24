Великий Новгород, 24 декабря, 2015, 10:27 — ИА Регнум. Первоклассники Великого Новгорода и в 2016 году будут получать в школе по стакану бесплатного молока в день. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за сохранение этой льготы до конца 2015/2016 учебного года проголосовали сегодня, 24 декабря, депутаты городской думы.

Молоко

Всего в городе насчитывается 2545 учащихся первых классов. На молоко для них из бюджета города будет выделено 2,9 млн рублей.

Напомним, на областном уровне эту льготу отменили вместе с «приостановкой» других мер соцподдержки с 1 апреля 2015 года. Региональные власти отметили, что «детишки-первоклассники, к сожалению, потребляют молоко лишь в 50% случаев», при этом из бюджета региона на это направлялось около 11 млн рублей. В Великом Новгороде бесплатное молоко для первоклассников отменять отказались.