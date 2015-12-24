Таллин, 24 декабря, 2015, 10:04 — ИА Регнум. Уходящий 2015 год, прежде всего, запомнился выборами в парламент Эстонии и борьбой за голоса русскоязычных жителей, которую развернули практически все политические партии страны. Об этом ИА REGNUM сегодня, 24 декабря, сообщил главный редактор портала «Мы говорим по-русски» MGPR. EU Михаил Тверской, подводя итоги уходящего года.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По его словам, в прошедшие парламентские выборы голоса русскоязычных начали играть решающую роль: «Даже в откровенно националистических партиях появились русскоязычные кандидаты, которые попытались пробиться в парламент страны. У некоторых это как-то получилось, у других нет». Предвыборные обещания, которые были даны политическими партиями, показали, считает Тверской, что русскоязычное население может рассчитывать только на себя: «Надеяться, что эстонские партии и их руководители будут отстаивать интересы русскоязычных — утопия».

На этом фоне очень характерными, по мнению главного редактора портала «Мы говорим по-русски», стали события, связанные с массовым наплывом в Евросоюз беженцев региона Средиземного моря. В частности, поджог центра для беженцев в деревне Вао эстонскими радикалами, который произошёл в сентябре. К счастью, добавляет Тверской, в данном происшествии удалось спасти всех 50 беженцев, включая 13 детей.

По его словам, реакция правительства на событие показалась ему лицемерной демонстрацией принятых в Эстонии двойных стандартов: «Для того, чтобы хоть как-то сгладить ситуацию и сохранить лицо страны, сам премьер-министр приехал в деревню лично встретиться с беженцами и заверить их, что о них тут позаботятся. Политики всех мастей подхватили и растиражировали слова президента Эстонии, который заявил, что ему «…стыдно и неудобно…». Как заметил Михаил Тверской, ужасно лицемерно звучат данные слова из уст людей, которые «вот уже 25 лет занимаются тем, что воспитывает нетерпимость ко всем, кто не являются эстонцами».