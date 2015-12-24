Таллин, 24 декабря, 2015, 09:55 — ИА Регнум. ГАО Omniva(Почтовая служба Эстонии) отправляет рождественские и новогодние письма от детей Деду Морозу в зависимости от стоимости почтовых марок. Об этом сегодня, 24 декабря, сообщило эстонское Raadio 4 со ссылкой на нынешнюю практику сотрудников почты.

wallpapermania.eu Санта Клаус читает письмо

В случае, если стоимость почтовой марки не позволяет отправить такое письмо или открытку за рубеж, оно отправляется в резиденцию эстонского Деда Мороза Йыулувана в Рождественский парк Пайде.

Если марка превышает внутриэстонский номинал, то такое письмо или открытку отправляют в Финляндию — в резиденцию Санта Клауса в Лапландии. По словам сотрудников национальной почты, на многих письмах-пожеланиях адресатом указан «Богатый Дед Мороз». На конец декабря получено более 50 000 писем и открыток от эстонских детей.