Москва, 24 декабря, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Среди наиболее значимых событий уходящего года в России граждане назвали военную операцию в Сирии (21%), катастрофу российского самолета в Египте (21%), и празднование 70-летия Победы (21%). Таковы данные, опроса проведенного исследовательским холдингом «Ромир».

romir.ru Наиболее значимые события 2015 года в России

Среди наиболее заметных событий уходящего года в мире жители России, прежде всего, выделили борьбу с ИГИЛ — такой ответ дали 42% респондентов. О нашествии незаконных мигрантов в Европу упомянули 16% жителей России. А 13% посчитали катастрофу российского самолета над Синаем событием мирового масштаба. Атаку террористов на Париж событием года в мире назвали 7% опрошенных.

Каждый десятый респондент считает самым значимым событием уходящего года конфликт с Украиной. 9% ближе всего к сердцу приняли девальвацию рубля, а 8% назвали значимым событием конфликт с Турцией. Европейские санкции против России беспокоят 5% российских граждан.

Отметим, что военная операция в Сирии в большей степени привлекает внимание мужчин, нежели женщин. Респонденты старше 45 лет чаще, чем по выборке в среднем называли среди событий года операцию в Сирии и празднование 70-летия Победы. А молодежь 18−24 лет вдвое больше беспокоят антироссийские санкции западных стран.

Такие события, как распространение лихорадки Эбола, экономический кризис в Греции или коррупционный скандал в ФИФА не взволновали жителей России и набрали в общей сложности не более 1% голосов.

В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек. Выборка репрезентирует взрослое городское население России.