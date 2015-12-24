Токио, 24 декабря, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Император Японии Акихито 23 декабря отпраздновал свой 82-й день рождения и призвал помнить о войне, сообщает Europe1.

news.qq.com Император Японии Акихито

Император заявил, что страна должна запомнить горькие уроки Второй Мировой войны. «Я, кажется, провел целый год в размышлениях о Второй Мировой войне под разными углами зрения», — признался он.

«Число тех, кто не знает, что такое война, растет из года в год, однако я считаю, что для блага будущего Японии крайне важно помнить о войне и углублять наше знание о ней», — добавил Акихито.

Поздравить главу государства и послушать его речь к императорскому дворцу в Токио пришли около 23 тыс. граждан страны.