Саакашвили: Так плохо не было ни при Кучме, ни при Януковиче
Киев, 24 декабря, 2015, 09:17 — ИА Регнум. Глава Одесской области экс-президент Грузии Михаил Саакашвили 23 декабря заявил, что главной проблемой страны является коррупция, которая пронизывает все сферы жизни, сообщает украинский портал «Независимое бюро новостей».
Выступая на Антикоррупционном форуме в Киеве, Саакашвили подчеркнул, что за все время, что он провел на Украине, он не встретил ни одного человека, который бы сказал, что со времен Януковича коррупции в стране стало меньше.
«Я не встречал ни одного представителя малого и среднего бизнеса, который бы не повторял, что как плохо сейчас не было никогда, ни при Кучме, ни при «оранжевых», ни при Януковиче», — заявил глава Одесской области. Что касается новой власти, пришедшей в результате госпереворота, то «ничего не изменилось», считает политик.
Он призвал «создать большое непартийное движение против коррупции и за реформы». «Это мы собираемся сделать», — сказал Саакашвили.