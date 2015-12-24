Симферополь, 24 декабря, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Крымского «Генбанка», включённого в новый санкционный список Минфина США, не коснутся санкции, поскольку все его активы находятся в Российской Федерации. Кроме того, банк не планирует привлекать финансовые средства на западных рынках. Об этом ИА «Крыминформ» сообщила председателя правления АО «Генбанк» Елена Пономарева.

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«Я могу сказать совершенно однозначно, включение «Генбанка» в санкционный список США никаким образом не отразится на стратегии развития банка в целом», — сказала Пономарева.

Ограничения, предусмотренные санкционными мерами, касаются, прежде всего, возможности привлечения российскими банками финансовых средств на западных рынках, а также обслуживания счетов и переводов граждан США. По словам председателя правления, «Генбанк» привлекает денежные средства исключительно на российском рынке.

«Все счета клиентов, активы банка и его акционеров размещены исключительно на территории Российской Федерации», — сообщила Пономарева.

Она проинформировала, что «Генбанк» осуществляет все необходимые действия совместно с Центральным банком и Национальной системой платежных карт, чтобы восстановить работу пластиковых карт. В банке уточнили, что сейчас все карты «Генбанка» работают без ограничений на территории РФ, но возможны проблемы с их работой за рубежом.

«Обслуживание операций в банкоматах банка, пунктах выдачи наличных осуществляется в штатном режиме без ограничений. Клиенты могут столкнуться с проблемами обслуживания банковских карт только за пределами РФ», — пояснили в финучреждении.

Отделения «Генбанка» есть почти во всех городах Крыма, он одним из первых начал работу на полуострове в 2014 году после присоединения Крыма к России. Однако только 22 декабря 2015 года министерство финансов США включило «Генбанк» в список российских лиц и организаций, против которых введены санкции. В новый черный список также вошли, в частности, «Яндекс.Деньги», «Массандра», «Мособлбанк», Ялтинская киностудия, «дочки» Сбербанка и ВТБ, краснодарский «Крайинвестбанк», а также военно-промышленные предприятия.

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