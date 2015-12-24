Москва, 24 декабря, 2015, 08:53 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в своем микроблоге в Twitter прокомментировал возможный запрет на Украине показа ряда советских фильмов, в том числе «Иронии судьбы, или С легким паром!».

Twitter ‏@Alexey_Pushkov

«На Украине думают запретить «Иронию судьбы». Ну и судьба у Украины. И разве этого добивался Майдан? Это даже не ирония судьбы, а ее сарказм», — написал Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил украинским телеканалам о списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, и о том, что контент с их участием запрещен для трансляции в стране. «Фильмы, передачи и другие программы с участием данных лиц не могут транслироваться в эфирах телерадиоорганизаций», — говорится в сообщении.

В этот же день список пополнили Элина Быстрицкая, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Ирина Богачева, Валентина Талызина, Валерий Гергиев, Лев Лещенко, Федор Бондарчук, Олег Табаков, Дмитрий Харатьян, Карен Шахназаров, Наталия Варлей и другие — всего 40 человек.

Ранее Министерство культуры Украины включило в список 14 человек — Олега Газманова, Иосифа Кобзона, Сергея Безрукова, Михаила Боярского, Николая Расторгуева, Ивана Охлобыстина, Михаила Пореченкова, Григория Лепса, Жерара Депардье и других.