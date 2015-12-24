Обрушение цен на нефть до $15 могут инициировать спекулянты — Bloomberg
Берлин, 24 декабря, 2015, 08:48 — ИА Регнум. Нефтяные спекулянты скупают опционные контракты, которые принесут им прибыль только в случае падения цен на нефть до $15 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на ряд инвесторов.
Медвежьи настроения на нефтяном рынке подстегиваются декабрьским решением Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).
«Мы ожидаем, что переизбыток запасов нефти сохранится и в следующем году», — сообщил глава отдела исследований сырья из Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри. По его словам, существует риск падения цены на нефть до $20 за баррель.
Негативные прогнозы побуждают инвесторов покупать опционные контракты со страйком в $30, $25, $20 и даже $15 за баррель, передает агентство со ссылкой на данные NYMEX. Из них следует, что объем поставок нефти по контрактам, которые рассчитаны по последней указанной цене в декабре 2016 г., составляет 640 тыс. баррелей.
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