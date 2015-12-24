Москва, 24 декабря, 2015, 08:40 — ИА Регнум. Несмотря на возражения Анкары, сопредседатель прокурдской Партии демократии народов (ПДН) Турции Селахаттин Демирташ посетил Москву и встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Курдский фактор становится одним из решающих в турецкой политике. Анкара, притесняя этнос в стране, делает ставку на иракских курдов, которые снова заговорили о провозглашении суверенитета.

mid.ru Встреча Сергея Лаврова с Селахаттин Демирташ в Москве

РФ готова сотрудничать с теми силами в Сирии, которые «на земле» воюют с террористами, заявил Лавров. В ответ Демирташ раскритиковал Анкару за уничтожение российского бомбардировщика в Сирии, пишет «Независимая газета».

«Проблемы между государствами могут возникнуть, но всегда нужно оставлять двери открытыми для политико-дипломатического урегулирования», — добавил он.

Накануне поездки Демирташ объявил, что хочет использовать свое «влияние и силу», чтобы минимизировать для граждан Турции последствия обострения отношений между Москвой и Анкарой. По информации турецких СМИ, Демирташ отправился в Москву, чтобы открыть здесь офис ПДН, однако зампредседателя партии по внешней политике Назми Гюр опроверг эту информацию. «Это все было неверно воспринято. Да, у нас есть идея открытия представительства, но она пока еще конкретно не оформлена. Господин Демирташ в Москве примет участие в открытии Общества курдских бизнесменов», — приводит слова Гюра ТАСС.

ПДН является одной из самых влиятельных оппозиционных партий Турции. По итогам состоявшихся 7 июня парламентских выборов она впервые преодолела электоральный барьер и вошла в меджлис, а при досрочном голосовании в ноябре повторила свой успех. ПДН поддерживает тесные связи с сирийскими курдами, которых партия называет одной из наиболее эффективных сил для урегулирования конфликта и противостояния «Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка).

«Представители ПДН не раз посещали Россию с визитами, — отметил в беседе с «НГ» научный сотрудник Центра Азии и Ближнего Востока Российского института стратегических исследований Арсен Хизриев. — Сотрудничество между Москвой и ПНД не исключено, и оно необходимо, потому что ПДН, по сути, является единственной оппозиционной партией Турции. Однако взаимодействие не будет выглядеть как формализованное сотрудничество на официальном уровне. Безусловно, стороны имеют договоренности. Но ситуация, о которой говорили некоторые конспирологи, будто Москва начнет снабжать Рабочую партию Курдистана (РПК) оружием, сомнительна».

Возможный союз Москвы и курдов станет для Анкары очень неприятной новостью, и в случае, если Россия установит тесное сотрудничество с этносом, над Турцией нависнет роковая угроза, пишет немецкая Tagesspiegel.

Турция придерживается последовательной антикурдской политики, признавая РПК террористической организацией. Двухлетнее соглашение о прекращении огня между Турцией и РПК было разорвано в июле этого года, поставив крест на мирных переговорах. По словам докладчика по Турции Европейского парламента Кати Пири, «грубые нарушения прав человека происходят с обеих сторон».

Курдский фактор серьезно осложнил внутриполитическую ситуацию в стране. На юго-востоке Турции продолжаются протесты курдов, которые подавляются не только резиновыми пулями и слезоточивым газом, но также минометным огнем и танками. За последнюю неделю в Джизре, Диярбакыре и других городах погибли уже 127 курдских активистов. Власти ввели в 17 городах комендантский час. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что операция будет продолжаться до тех пор, пока он не очистит регион от РПК. Премьер-министр Ахмет Давутоглу также пообещал зачистить РПК.

Притесняя курдов на родине, Турция поддерживает этнос в Ираке. Лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани, в декабре посетивший Анкару с официальным визитом, дал поручение своей партии готовиться к референдуму о независимости автономного региона, пишет турецкое издание World Bulletin.

«Разговоры о референдуме ведутся с лета 2014 года, с момента начала наступления ИГ в Ираке. По итогам переговоров между Багдадом и Эрбилем его перенесли на неопределенный срок взамен на уступки иракских властей, которые обязались оказывать помощь пешмерга, разморозить финансовую поддержку, — заявил Хизриев. — Но все остается на уровне 2014 года, и ситуация зашла в тупик. Сейчас снова начнутся торги между курдами и Багдадом. Референдум о суверенитете Курдистана не кажется невозможным: все к этому и идет. Однако некоторые международные организации опасаются, что курды начнут выдавливать со спорных территорий этнические группы, которые могут помешать голосованию, и это крайне взрывоопасный момент».

Иракский Курдистан имеет собственный парламент, правительство и вооруженные формирования пешмерга, однако сейчас Эрбиль не в состоянии выплачивать зарплату сотрудникам и солдатам, пишет Wall Sreet Journal. Багдад отказывается платить Курдистану 17% с оборота нефти, что закреплено Конституцией страны. В итоге Курдистан прекратил поставку нефти через Багдад, наладив экспорт через Турцию.