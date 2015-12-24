Симферополь, 24 декабря, 2015, 08:28 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в эфире телеканала НТВ заявил, что о возвращении полуострова в состав Украины президенту страны Петру Порошенко можно не мечтать: крымчане сделали свой выбор по воссоединению с Россией.

wallpaperrs.com Обрыв моста

По его словам, Крым никогда на Украину не вернется — «он вернулся на историческую родину один раз и навсегда». Что касается безвизового режима между Украиной и ЕС как инструмента по возвращению Донбасса и Крыма под власть Киева, то «это чушь, наверное, мечты какие-то господина Порошенко», — заявил Аксёнов.

Он отметил, что для того, чтобы сменились власти на территории Украины и в западных странах, которые деструктивно относятся к Российской Федерации, нужен какой-то период. «Я думаю, что этот период настанет достаточно быстро», — подчеркнул глава Крыма.