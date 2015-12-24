Буэнос-Айрес, 24 декабря, 2015, 08:16 — ИА Регнум. В Аргентине число пострадавших от разлива рек Парана, Парагвай и Уругвай превысило 11 тыс. человек. Наиболее пострадали от наводнения провинции Энтре-Риос, Корриентес, Формоса, Чако и Санта-Фе. Из-за сильных дождей, прошедших в некоторых провинциях, ожидается ухудшение ситуации, передает Telam.

tabascohoy.com Разлив рек в Аргентине

В соседнем Парагвае число эвакуированных достигло 72 тыс. человек.

Национальный институт воды Аргентины сообщил, что «уровень реки Парагвай на её участке Асунсьон (Парагвай) — Клоринда (Аргентина) продолжает значительно увеличиваться».

Климатические прогнозы не позволяют ожидать улучшение ситуации в ближайшее время.

Накануне ИА REGNUM сообщало, разлив рек произошел в регионе вследствие сильнейших дождей, выпавших на юге Бразилии. В столице соседнего Парагвая ситуация близка к чрезвычайной.

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