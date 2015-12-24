Волгоград, 24 декабря, 2015, 08:12 — ИА Регнум. В Волгограде жильцы многоэтажного дома, где взорвался бытовой газ, смогут забрать свое имущество. Пока это смогут сделать только те, кто проживал в первом подъезде пострадавшей многоэтажки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 24 декабря, такое решение было принято накануне после обследования здания. Наиболее устойчивым из всей конструкции оказался именно первый подъезд.

34.mchs.gov.ru Разбор завалов на месте взрыва в Волгограде

Вывоз будет организованным и начнется уже с 8:00 сегодняшнего дня. Безопасность жильцов обеспечат сотрудники МЧС, они же окажут помощь в переноске вещей. Сотрудники полиции обеспечат сохранность имущества.

Добавим, что вчера вечером состоялось очередное заседание оперативного штаба на месте ЧП под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нём приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, а также других заинтересованных ведомств.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области генерал-майор внутренней службы Олег Гребенюк, что мониторинг состояния строительных конструкций обрушившегося здания проводится ежедневно. Его результаты показали, что часть плит находятся в крайне неустойчивом состоянии. С целью более глубокого исследования здания было принято решение о временном приостановлении поисковых работ в ночное время.

Также по теме: Поиск людей на месте взрыва дома в Волгограде вновь приостановлен

Волгоградский губернатор: дом, пострадавший от взрыва, снесут

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, на сегодня комитет по жилищной политике администрации Волгограда с заявлением о предоставлении им временного жилья обратились 63 из 108 семей, проживавших по улице Космонавтов, 47. Пострадавшим власти обещают предоставить жилье из маневренного фонда. 17 семьям предоставлено бесплатное временное жилье в гостиницах города, две семьи разместили у себя граждане-добровольцы, одна семья вселилась в комнату из муниципального маневренного жилищного фонда, остальные проживают у родственников или друзей.

Напомним, что по предварительной оценке специалистов, дом № 47 по улице Космонавтов признан непригодным для проживания. И в ближайшее время по результатам государственной экспертизы дом будет признан аварийным. Граждане смогут воспользоваться своим правом на получение жилья, равнозначного и равноценного утерянному или получение компенсации.

Всего в трехподъездном доме по улице Космонавтов, 47, разрушенном в результате взрыва бытового газа, были прописаны 262 человека. Во временном пункте размещения, который открыт на базе школы № 33, зарегистрировано 304 пострадавших, из них 58 детей. Продолжается работа по оформлению утраченных документов.